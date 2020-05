Rapid: Warten auf die Stadionverbote

Mit einer konsequenten Leistung besiegte Rapid Mittwochabend Zweitligist SKN St. Pölten 5:0 (2:0). Konsequent ruhig blieben auch die zahlreichen Rapid-Fans unter den 2400 Besuchern am St. Pöltner Voith-Platz: Die stark verbesserte Mannschaft (mit einem überragenden Deni Alar) wird aus Protest gegen die Strafmaßnahmen nach dem Platzsturm im Wiener Derby nicht angefeuert. Rapid-Trainer Peter Schöttel nennt das "die Schatten der Vergangenheit, die noch in die neue Saison ragen".



Den längsten Schatten wirft das heikle Thema Stadionverbote. Aus dem Innenministerium ist zu hören, dass die Identifizierung der Platzstürmer bereits abgeschlossen ist.



Beim zuständigen Liga-Senat 3 ist aber noch kein einziger Antrag auf ein Stadionverbot eingegangen. Laut Bundesliga wird auf die Namensliste plus Beschreibung des Vergehens von Rapid gewartet. Klubservice-Leiter Andy Marek reagiert irritiert: "Wir wollen sicher nichts blockieren. Aber zuletzt war es üblich, dass die Exekutive die betreffenden Daten an die Bundesliga weiterleitet. Das wurde bei den Pyrotechnik-Vergehen im Frühjahr auch so gehandhabt."



Rapid als betroffener Klub, das Innenministerium als Exekutivgewalt, oder die Liga als übergeordnete Institution - wer übernimmt die Verantwortung für die Bestrafung der Randalierer?