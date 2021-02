Rapid und Salzburg mit der nächsten Runde im Fernduell um Platz 1

Nächsten Sonntag kommt es zum großen Schlager Salzburg gegen Rapid. Nach langer Zeit haben sich die Hütteldorfer wieder im Windschatten des Serienmeisters etabliert. Ob es im direkten Duell auch um Platz eins geht, entscheidet sich diesen Samstag: Salzburg hat einen Punkt Vorsprung und tritt in Innsbruck bei der WSG an, Rapid in Altach. Anders als zuletzt spielen die Spitzenklubs parallel, die Pflichtsiege sollen ab jeweils 17 Uhr eingefahren werden.