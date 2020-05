Rapid und die Rote Laterne

Es ist der Schlusspunkt eines langen und insgesamt enttäuschenden Europacup-Herbstes. Es ist die letzte Chance, die rote Laterne abzugeben: Dinamo Zagreb hat am Dienstag durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Kiew als letzte Mannschaft der Champions League gepunktet. In der Gruppenphase der Europa League steht vor dem zweiten Duell mit Metalist Charkiw nur noch bei Rapid der Nuller. So wie damals, 2005 in der Champions League.

Erlebt haben die Rapidler in den neun bisherigen internationalen Auftritten schon mehr als andere Vereine in vielen Saisonen zusammen. Die Nervenschlacht gegen Novi Sad mit vier Toren in der Nachspielzeit in den zwei Partien gegen die Serben.

Der Skandal mit den Ausschreitungen von Thessaloniki und die Glanzleistung im Rückspiel gegen PAOK. Der Selbstfaller im Geisterspiel gegen Rosenborg, wie auch zuletzt in Trondheim. Die doppelte Chancenlosigkeit gegen Bayer Leverkusen. Und die bemerkenswert starke Leistung in Charkiw – auch, wenn das nach einem 0:2 eigenartig klingt.

"Wir haben viel Lehrgeld gezahlt. Die Chancen auf wesentlich mehr Erfolg waren sicher da", sagt einer, der immer dabei war: Mario Sonnleitner hat nicht nur in den neun Europacup-Partien durchgespielt, sondern verteidigte auch in den anderen 21 Pflichtspielen seit Mitte Juli stets von Beginn an.