Rapid sucht in Salzburg die Wende

Für mehr Kreativität könnte ein neuer Legionär sorgen. In Vorarlberg wird Spielmacher Sascha Boller von Austria Lustenau als künftiger Rapidler kolportiert. Der 27-jährige Deutsche gilt als ausgezeichneter Techniker, wartet aber immer noch auf den Durchbruch in einer obersten Spielklasse. Saurer soll dagegen abgegeben werden.



Am Freitag appellierte Klubservice-Leiter Andy Marek auf der Rapid-Homepage noch einmal an die organisierten Fans, den Boykott aufzugeben: "Es ist an der Zeit, die Mannschaft wieder zu unterstützen."



Bisher hat Rapid nur 900 Karten für den Gästesektor abgesetzt. Ein Treffer könnte als der 100. in Salzburg bejubelt werden.