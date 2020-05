Rapid sucht Ersatz für Schimpelsberger

Bei den schweren Fällen muss Benno Zifko ausrücken. Am Sonntag war es wieder so weit: Noch in der Nacht operierte der Rapid-Arzt Michael Schimpelsberger. Für den 22-Jährigen wird der 21. April 2013 als schwarzer Tag in Erinnerung bleiben.

Zuerst wurde der rechte Verteidiger bei den Derby-Gegentoren zwei Mal vom Doppeltorschützen Jun verladen, dann zog sich Schimpelsberger eine der schlimmsten Verletzungen zu: Bei einem Zweikampf in der 60. Minute riss die linke Achillessehne. Die Heilung dauert mehrere Monate, ein Comeback noch in diesem Jahr ist fraglich.

"Jetzt müssen wir improvisieren", sagt Trainer Barisic. Nur noch Trimmel hat auf dieser Position Spielpraxis, am Samstag wartet auf den gelernten Stürmer gegen Salzburgs Wirbelwind Mané eine Bewährungsprobe.