Rapid rettet einen Punkt in Grödig

Dann kam Schaub ins Spiel und vergab nach 48 Minuten mit seiner ersten Chance den Ausgleich, sein Ball wurde via Innenstange abgewehrt. Ein Weckruf in Grün-Weiß. Eine Minute später köpfelt Burgstaller ein – der Kärntner stand aber im Abseits. Dann waren die Gastgeber wieder an der Reihe: Stürmer Zulechner, der von zahlreichen Scouts ( Alkmaar, Mönchengladbach) unter Beobachtung stand, traf per Kopf nur die Latte. Kurz darauf traf der neue Teamspieler zum 2:0 – es war der elfte Treffer in seinem 15. Bundesligaspiel. Das Tor war einem Fehler von Pichler vorangegangen. Kurz darauf traf Tomi nur die Latte. Doch dann – plötzlich stand es statt 3:0 nur noch 2:1 – Starkl traf nach Burgstaller-Vorarbeit. Auf der anderen Seite vergab Zulechner zwei weitere Topchancen zur Entscheidung. Dafür traf wieder Rapid, nach einem Foul von Taboga an Schaub verwertete Hofmann in seinem 400. Pflichtspiel für Rapid den Elfer zum glücklichen 2:2-Endstand.