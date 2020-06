Müller will mit Barisic verlängern

So deutlich wie noch nie bekannte sich Andreas Müller zum aktuellen Trainerteam. Dass der Sportdirektor die Trainerfrage (anders als in der Ära Edlinger) entscheidet, hatte Präsident Michael Krammer im KURIER angekündigt. Vor dem Spiel gegen den WAC sagte Müller über die geplante Vertragsverlängerung mit Zoran Barisic: „Es ist mein Wunsch, das zu finalisieren. Zoki und ich haben einander und die jeweilige Arbeit kennengelernt. Da gibt es für mich keine Diskussionen.“

Dass der Punkteschnitt im Frühjahr (noch) nicht den Erwartungen bei Rapid entspricht, entkräftet Müller mit seinen täglichen Eindrücken: „Ich bin in noch nie so gerne in eine Trainerkabine gegangen, weil ich hier sehe, wie und was gearbeitet wird. Man darf nicht nur auf die Anzeigetafel sehen, sondern muss auch die Entwicklung der Mannschaft für so eine Entscheidung berücksichtigen.“

Konkret muss der Vertrag von Barisic nur umgeschrieben werden. Der 43-Jährige verfügt schon über einen Kontrakt für die kommende Saison – allerdings für seine frühere Funktion als Coach der Amateure.

Müllers Erwartungen für das Spiel gegen Angstgegner WAC sind kurz und bündig: „Dass die Serie endet.“ Als einziger Verein in der Liga hat Rapid in sieben Versuchen noch nie gegen die Wolfsberger gewonnen.

13.000 Karten sind verkauft, Kinder bis 13 Jahren können kostenlos ins Stadion.