Rapid-Kader: Tarnen und Täuschen

Am 20. Oktober hat Rapid-Trainer Peter Schöttel erstmals von einem "Übergangskader" gesprochen und im KURIER angekündigt, dass im Winter einige Ersatzspieler durch "ein, zwei echte Verstärkungen" und Amateure ersetzt werden. Vor dem Liga-Finale gegen die Admira und dem am Sonntag beginnenden Urlaub ist aber noch keine Lösung in Sicht.



Mit dem guten Gehalt bei Rapid lässt sich scheinbar auch ein Reservistendasein ertragen. "Die Frustration ist bei vielen nicht so hoch wie erwartet. Es wird sich nicht so viel tun", sagt Schöttel nach Gesprächen mit betroffenen Spielern. Und Verträge vorzeitig auszuzahlen à la Red Bull ist finanziell kaum machbar.