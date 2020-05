Rapid - Innsbruck zum Nachlesen

Rapid - Wacker Innsbruck 2:1 (1:1)

Tore: Alar (44.), Boyd (51.) bzw. Sonnleitner (43./Eigentor)





94. Schlusspfiff! Die Rapidler schaffen den vierten Bundesliga-Heimsieg in Serie. Am Ende war der knappe Sieg doch verdient. Den Tirolern fehlt es einfach an spielerischer Qualität.

93. Perstaller kassiert Gelb dafür, dass er Königshofer attackiert.

91. Noch mal eine Ecke für Innsbruck. Daraus resultiert keine Gefahr fürs Rapid-Tor.

90. Drei Minuten werden nachgespielt.

87. Den Gästen fehlt es aber eindeutig an spielerischer Qualität. Die Häufigkeit der Fehlpässe im Spielaufbau ist beinahe erschreckend.

86. Freistoß für Wacker. Der Ball landet aber direkt in den Armen von Königshofer.

84. Wechsel bei Innsbruck: Schütz kommt für Merino.

82. Den Innsbruckern fehlt die entscheidende Idee, Rapid ist bei weitem nicht die deutlich überlegene Mannschaft in diesem Duell.

79. Svjenoha holt sich bei Schiedsrichter Eisner Gelb ab.

78. Wechsel bei Rapid: Heikkinen kommt für Ildiz.

77. Merino schließt aus zehn Metern ab, der Schuss aus der Drehung misslingt ihm allerdings völlig.

75. Freistoß von Hauser, der Ball kommt über Umwege zu Abraham, der aber deutlich verzieht.

74. Die Tiroler haben sich in den letzten Minuten in der Rapid-Hälfte festgesetzt.

71. Roland Kirchler vollzieht den nächsten Wechsel: Fröschl kommt für Schilling.

69. Abraham erkämpft sich den Ball, fährt einen Konter, dem die Vollendung fehlt.

67. Die Gastgeber haben die Partie jetzt in Griff. Nun kommt Sonnleitner nach einem Burgstaller-Freistoß zum Kopfball. Der Ball geht knapp an der rechten Stange vorbei.

63. Schon wieder taucht Boyd im gegnerischen Strafraum gefährlich auf, den Kopfball bringt er aber nicht aufs Tor von Innsbruck.

62. Alar nimmt es mit gleich zwei gegnerischen Verteidigern auf, verliert den "Dreikampf" aber.

59. Bergmann foult Ildiz, es gibt einen Freistoß für Rapid. Burgstaller tritt ihn, doch Safar ist bei der tückischen Hereingabe auf der Hut.

58. Alar legt für Boyd auf, der einmalige Torschütze scheitert diesmal. Knapp war's aber allemal.

57. Erster Wechsel bei Innsbruck: Wörgetter kommt für Schreter.

56. Schimpelsberger kassiert die erste gelbe Karte an diesem Tag.

55. Und die nächste Super-Chance. Drazan ist auf rechts durch, das Eins-zu-Eins-Duell mit Safar verliert der eingewechselte Rapidler.

54. Konter der Grün-Weißen: Wacker-Verteidiger reagiert auf eine Flanke gelassen und stoppt sie mit der Brust. Burgstaller stand hinter ihm völlig allein.

51. TOR FÜR RAPID! Boyd trifft nach einer schönen Aktion. Schimpelsberger lupft den Ball über die Tiroler Abwehr, ganz vorne steht Boyd. Der Stürmer nimmt den Ball direkt, Safar ist zum zweiten Mal bezwungen.

50. Gefährlicher Eckball der Gäste. Dakovic kommt an der zweite Stange zum Kopfball, setzt ihn aber doch weit neben das Tor.

48. Der nächste Freistoß für die Hütteldorfer. Diesmal von links. Burgstaller versucht es aus einem ungünstigen Winkel direkt und trifft die Stange, den Nachschuss setzt Boyd an die Latte. Da haben die Gäste aber Glück gehabt.

47. Freistoß von Alar, der Ball wird zu Boyd abgefälscht. Der Schuss des Stürmers wird aber geblockt.

46. Es geht weiter mit der Halbzeit zwei.

45. Das Ergebnis geht nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in Ordnung. Die Rapidler haben zwar Feldvorteile, das Tiroler Tabellen-Schlusslicht hält aber wacker dagegen.

45. Pausenpfiff: Die erste Hälfte ist vorbei!

44. AUSGLEICH! Alar ist der Torschütze.Zuvor wurde er schön von Burgstaller bedient. Der Schuss aus wenigen Metern Torentfernung ist Formsache.

43. TOR für INNSBRUCK! Hauser tritt einen Eckball, der unbedrängte Königshofer faustet den Ball Sonnleitner an den Rücken und der Ball ist im Netz!

40. Burgstaller marschiert auf rechts, an einem Verteidiger ist er vorbei, legt sich aber den Ball zu weit vor. Safar schnappt ihn sich.

39. Schilling kommt nach einer hohen Flanke von rechts zum Schuss. Weit drüber!

38. Nächster Eckball für die Hütteldorfer, wieder keine Gefahr für Safar.

36. Boyd nimmt sich ein Herz und hält aus gut 25 Metern drauf. Der Ball fliegt einige Meter übers Tor.

35. Merino foult Ildiz. Es gibt einen Freistoß für die Gastgeber. Burgstaller führt aus, Katzer köpfelt den Ball doch deutlich übers Innsbrucker Gehäuse.

33. Sonnleitner mit einem misslungenen Rückpass, doch Königshofer ist auf der Hut und rettet vor dem heranstürmenden Hauser.

31. Freistoß für Rapid von der linken Seite. Ildiz tritt ihn, der Ball landet in der Zwei-Mann-Mauer der Gäste.

29. Die Tiroler bekommen eine Konterchance, durch ein Missverständnis wird diese zunichte gemacht.

28. Ildiz holt einen Eckball, den zweiten für Rapid, heraus.

27. Im Moment ist ein wenig der Wurm drin.

23. Schöne Flanke von Katzer, Boyd lauert, doch ein Innsbrucker klärt rechtzeitig zum Eckball.

21. Rapid wird nun stärker, die Tiroler kommen kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

19. Boyd vergibt aus wenigen Metern eine gute Chance für Rapid. Zuvor wurde er mustergültig von Alar bedient.

17. Und nun ist Burgstaller durch, doch der Teamspieler scheitert aus kürzester Distanz am herausgelaufenen Safar.

16. Deni Alar trifft die Querlatte. Der Stürmer sieht, dass Safar zu weit vor dem Tor steht und probiert es aus 30 Metern. Stark von Alar!

15. Freistoß für die Tiroler aus 25 Metern. Merino tritt ihn, doch Königshofer hat keine Probleme mit dem Schüsschen.

12. Schreter kommt 20 Meter vor dem Tor eher zufällig an den Ball, seiner Direktabnahme fehlt das Zielwasser.

11. Carlos Merino probiert es mal aus der Distanz - weit daneben.

10. Ein langer Ball von Merino nach vorne, Gerson unterläuft ein Fehler. Hauser kommt an den Ball heran, doch der Brasilianer kann seinen Fehler ausbügeln und klärt zur Ecke.

8. Bei Rapid ist bislang keine klare Linie im Spiel erkennbar.

5. Auf der Gegenseite erzielt Boyd ein Tor, doch Schiedsrichter entscheidet auf Stürmerfoul. Eine umstrittene Entscheidung.

4. Und der nächste Freistoß, diesmal von der linken Seite. Merino bringt den Ball gefährlich hinein, die Flanke entwickelt sich zu einem direkten versuch. Königshofer taucht hinunter und rettet mit Mühe.

3. Dakovic holt einen Freistoß auf der rechten Seite heraus. Die Tiroler gehen gleich von Beginn an engagiert ans Werk.

2. Hauser mit der ersten Chance für die Gäste, der MIttelfeld-Mann trifft den Ball nicht richtig.

1. Es geht los!



- Wacker: Safar - Bergmann, Dakovic, Svejnoha, Schilling - Abraham, Piesinger - Wernitznig, Merino, Hauser - Schreter, Perstaller

- So wollen die beiden Teams spielen - Rapid: Königshofer - Schimpelsberger, Sonnleitner, Gerson, Katzer - Ildiz, Pichler - Trimmel, Alar, Burgstaller - Boyd

- Die Innsbrucker würden schon mit einem Punktgewinn den Tabellenschlussplatz verlassen.

- Heute geht es für die Hütteldorfer vor allem darum, den Anschluss an Leader Austria zu halten. Mit einem Sieg im heimischen Stadion würde man mit den zweitplatzierten Salzburgern, die sieben Punkte Rückstand zu Violetten haben, gleichziehen.

- Heute werden wir die abschließende Partie der 19. Bundesliga-Runde zwischen dem SK Rapid Wien und dem FC Wacker Innsbruck live verfolgen.

- Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker!