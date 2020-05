Rapid im Transferstress

Mit dem 2:1 durch Boyd (89.) gegen Silkeborg gewann Rapid in Faro den Atlantic Cup. In der stärkeren ersten Hälfte hatte Trimmel das 1:0 erzielt. Für Peter Schöttel gab es noch vor dem letzten Test in Portugal Grund zur Freude. Wie vom KURIER bereits am 26. Jänner berichtet, hatte sich Sportdirektor Helmut Schulte entschieden, den Vertrag mit dem Trainer noch im Trainingslager zu verlängern. Am Donnerstag wurde Schöttels Unterschrift bis Juni 2015 bekannt gegeben.

Schöttels Wunschspieler Anel Hadzic kommt hingegen nicht als Last-Minute-Ersatz für den um rund eine halbe Million Euro (plus Testmatch in Wien) nach Nürnberg verkauften Muhammed Ildiz. Der Rieder sagte Rapid – zumindest für das Frühjahr – ab. „Auf eine Ablöse haben wir uns mit Rapid immer noch geeinigt. Aber für Anel kam die Anfrage zu plötzlich. Er wollte nicht mehr wechseln“, erklärt Ried-Manager Stefan Reiter. Bis zum Ildiz-Transfer war Hadzic in Hütteldorf nur als Verstärkung ab Sommer angedacht. Reiter hofft nun, dass der 23-Jährige noch seinen im Sommer auslaufenden Vertrag im Innviertel verlängert.