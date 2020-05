Rapid im Sog der Emotionen

Nüchtern betrachtet hat Rapid den Ausfall von Steffen Hofmann besser verkraftet, als Sturm jene von Säumel, Weber und Dudic. Die Schwächen der Grazer wurden bis auf die Phase mit dem Doppelpack von Darko Bodul (77., 85.) aufgedeckt und ausgenützt.



Vor allem Christopher Drazan, der am Mittwoch die Cuppartie gegen Ried mit seinem unnötigen Ausschluss mitentschieden hatte, war nicht zu stoppen. Trainer Peter Schöttel erklärte: "Wenn man es sachlich analysiert, sieht man, dass bei Rapid etwas im Entstehen ist."



Doch nüchterne Betrachtungen und sachliche Analysen sind im hitzigen Hütteldorfer Umfeld schwierig. So vermischten die protestierenden Fans der Westtribüne auf ihren vielen Transparenten berechtigte Kritik (am Stillstand bei der Stadionfrage und der Nachwuchs-Akademie) mit Beschimpfungen der Spieler und einer maßlosen Selbstüberschätzung: "Rapid ist kein Verein mit Fans. Wir sind Fans mit einem Verein." Schöttel reagiert cool: "Wir haben es eben nicht leicht."