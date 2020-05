Rapid holt 0:3 auf - und verliert

Leidenschaft schafft Unterhaltung. Wenn zwei Fußball-Teams Emotion in ein Spiel miteinbringen, ist Dramatik garantiert. Tatort: Südstadt. Die Darsteller: Sensations-Aufsteiger Admira und Rekordmeister Rapid. Die Handlung: Zwei Elfmeter, sieben Tore und ein feiernder Aufsteiger, der nach Siegen über Salzburg, Sturm und Austria nun auch die Hütteldorfer auf ihrer Rechnung hat.



Endstand 4:3 für die Niederösterreicher, die nun seit neun Runden ungeschlagen sind und zum ersten Mal seit September 1993 den ersten Platz in der Bundesliga bekleiden. Ausfälle gab es auf beiden Seiten: Bei der Admira ersetzte Mevoungou Schwab, bei Rapid Kulovits den erkrankten Heikkinen. Der Ersatz hatte eine zentrale Aufgabe. Im Verbund mit Schimpelsberger und Trimmel sollte er sich um den flinken Admira-Routinier Jezek kümmern. Wie gefährlich der Tscheche sein kann, hat er in Österreich hinlänglich bewiesen. Jezek absolvierte am Samstag sein 308. Bundesliga-Spiel. Rekord. Die alte Bestmarke hielt der Pole Brzeczek mit 307 Einsätzen.