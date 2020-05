Rapid: Hofmann legt die Schleife ab

Auch außerhalb der Mannschaft fehlt es der Initiative "United we stand" an der erhofften Solidarität. Aus der - zumeist schweigenden - Mehrheit der Fans melden sich immer mehr Anhänger beim Klub, die meinen, dass Rapid im Machtkampf mit den Fans nicht nachgeben dürfe.



Die Vereinsverantwortlichen setzen weiter auf Dialog und feilen am Zehn-Punkte-Programm, dort, wo es sinnvoll ist. So wurde etwa langjährigen, friedlichen Trainingskiebitzen eine Zugangsberechtigung ausgestellt, um die an sich nicht mehr zugänglichen Trainingseinheiten verfolgen zu können. Nur an den letzten beiden Tagen vor den Spielen will Trainer Peter Schöttel die Öffentlichkeit grundsätzlich ausschließen.