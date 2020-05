Rapid hofft auf Hofmann und Sabitzer

„Rapid bietet mehr Gehalt als wir“, sagt Austria-Trainer Peter Stöger. Eine letzte Wende im Transferpoker ist aber nicht ausgeschlossen. Schließlich hat sich die Austria durch die Finanzkraft des Investorenmodells „Rising Stars“ schon öfters gegen Rapid durchgesetzt.

Sportlich soll nach dem bitteren 2:3 bei Rosenborg wieder einmal Steffen Hofmann für eine Wende sorgen. „Ich glaube, dass ich spielen kann“, sagt der Rapid-Kapitän, der am Freitag in das Mannschaftstraining eingestiegen ist. „Die Entscheidung wird kurzfristig fallen, weil ich in sechs Wochen ja nur den Einsatz gegen Salzburg hatte.“ Für Hofmann soll Alar in die Spitze rücken, wo Boyd gesperrt fehlt.