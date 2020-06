Rapid ging im Trainingslager unter

Vor fünf Jahren bereitete sich Rapid letztmals in Windischgarsten auf eine Saison vor. Es folgte der bislang letzte Meistertitel 2008. Ist die Rückkehr in das " Hotel Dilly" ein gutes Omen?

"Na klar werden wir Meister", sagt Terrence Boyd, der zwar am kürzesten bei der Mannschaft ist, aber schon über meisterliches Selbstvertrauen verfügt. "Wir sind eine tolle junge Truppe. Egal, was Salzburg jetzt noch einkauft – wir können alles schaffen", glaubt der in Deutschland aufgewachsene US-Teamstürmer, für den das aufwendige Grundlagen-Ausdauertraining mit Fitnesscoach Baholli neu war: "Ich merke aber schon, wie es hilft, mich schneller zu erholen." Trainer Peter Schöttel lobt: " Boyd ist extrem wuchtig, das tut unserem Spiel gut."