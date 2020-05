Rapid gewinnt letzten Derby-Test

Damit ist die Vorbereitung zu Ende. Jetzt rückt die Austria in den Fokus", erklärt Rapid-Trainer Peter Schöttel nach dem 2:0 (0:0) gegen Ruzomberok im eisigen, aber vom Schnee befreiten Hanappi-Stadion mit Blick auf den Frühjahrsauftakt gegen den Erzrivalen am Sonntag.

Gegen die Austria hatten die Slowaken am Samstag noch mit 0:4 verloren. "Ergebnisse sind in der Vorbereitung ohnehin nur Schall und Rauch", meint Sportdirektor Helmut Schulte, der nach acht Tests (mit sieben Siegen) aber doch einen Trend feststellt: "Wir haben im Winter nur ein Tor bekommen, und das aus einem Freistoß. Es ist gut, dass sich die Mannschaften so schwertun, gegen uns zu treffen."

Sehr schwer tat sich Rapid im Offensivspiel bis zum 1:0 durch Alar (52.). Das 2:0 durch Boyd (57.) wurde ebenfalls von Burgstaller vorbereitet. Danach wäre für die in der ersten Hälfte noch lethargischen und fehlerhaften Rapidler ein Kantersieg möglich gewesen.

Da Schöttel darauf achtete, dass keiner aus der geplanten Derby-Startelf ("Eine Position ist noch offen") durchspielt, waren die Erkenntnisse für Austrias beobachtenden Co-Trainer Manfred Schmid in Hütteldorf beschränkt.