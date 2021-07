Rapid gewinnt in Ried 2:0

Nur noch zwei Punkte beträgt der Rückstand von Rapid auf die Austria. Auf den Salzburg-Sieg beim Erzrivalen folgte ein 2:0-Erfolg in Ried.



Dabei hätte es nach nur zwei Minuten 1:1 stehen können, ja fast müssen: Nach einer halben Minuten vergab Hofmann freistehend vom Elferpunkt. Im Gegenzug wurde im Strafraum Hadzic freigespielt, der auch nicht ins Tor traf.



Das schlechte Stellungsspiel der nach dem 1:2 gegen Rosenborg in die Mannschaft gerutschten Verteidiger Schrammel und Pichler in der 9. Minute konnte Meilinger auch aus fünf Metern nicht nutzen.



Rapid-Trainer Schöttel hatte nicht nur vier frische Spieler gebracht, sondern auch Positionen getauscht: Alar rückte in die Spitze, Trimmel nach vorne an den rechten Flügel und Linksfuß Katzer deswegen nach rechts in der Viererkette.



Mit einem Fehler hätte der Routinier beinahe Gartler einen Treffer gegen seinen Ex-Klub ermöglicht (19.). Danach hatte sich das neue Rapid-Team gefunden, kontrollierte das anfangs flotte Spiel und ging in Führung. Alar hatte einen Freistoß auf Hofmann abgespielt. Die perfekte Flanke des Kapitäns verwertete Guido Burgstaller per Kopf zum 1:0 (31.). "Dieser Freistoßtrick war ausnahmsweise meine Idee und nicht die von Co-Trainer Hickersberger", erklärte Schöttel.