Rapid gelingt der Befreiungsschlag

Kapfenberg bleibt der Lieblingsgegner von Rapid. Auch das siebente Heimspiel seit dem Wiederaufstieg der Obersteirer wurde gewonnen. Das 4:1 war der erste Sieg nach fünf Ligaspielen.



Peter Schöttel hatte in der achten Partie die achte Aufstellungsvariante versucht. Jürgen Patocka, Markus Katzer, Christopher Drazan und Rene Gartler rutschten nach dem Offenbarungseid beim 1:1 gegen Mattersburg in die Startelf. Zu sehen bekam der Trainer vor 14.800 Zuschauern tatsächlich eine im 4-4-2-System wie ausgewechselt spielende Rapid-Mannschaft. Von Beginn an wurden die nach vier Niederlagen in Folge verunsicherten Kapfenberger unter Druck gesetzt. Gefährlich wurden die Gastgeber vorerst nach Standardsituationen. Gartler scheiterte noch (5.), beim nächsten Freistoß von Steffen Hofmann half Matej Mavric aus - der Kapfenberger köpfelte in Minute zwölf ins eigene Tor - 1:0.



Mit der Führung im Rücken gelangen den Rapidlern Kombinationen aus dem Spiel heraus. Die schönste schloss Christopher Trimmel in Minute 27 mit links per Volley nach einem Querpass von Markus Heikkinen zum 2:0 ab.



Von den vielen Chancen auf die Vorentscheidung vergab Deni Alar gegen seinen Ex-Klub die besten.