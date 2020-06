Die legendärsten Spiele im Gerhard-Hanappi-Stadion

Meistertitel

Im Frühjahr 2008 wurde der 32. und bislang letztemit einem Erfolg gegen die Vorarlberger fixiert.

2001: Rapid vs. Partizan 5:1

Die Ära Matthäus hatte nur einen Höhepunkt: Den überraschend hohen Europacup-Sieg gegen die Belgrader.

1990: Rapid vs. Inter 2:1

Die Stars aus Mailand wurden niedergerungen, auswärts folgte das knappe Out.1990: Rapid vs. Austria 6:3 Hans Krankl hat zwar keinen Titel gewonnen, kann als Trainer aber auf eine einzigartige Derby-Serie verweisen: 1989/1990 wurden die Heimspiele gegen die Austria 4:1, 5:2 und schließlich 6:3 gewonnen.

1985 Rapid vs. Austria im Cupfinale: 6:5 i.E. (3:3 n.V.)

Der Erzrivale wurde im Finale, das im Hanappi-Stadion ausgetragen wurde, in einer dramatischen Partie besiegt: 1:1 nach 90 Minuten, 3:3 nach Verlängerung, 6:5 im Elfmeterschießen.

1985 Rapid vs. Dynamo Moskau 3:1

1996 wurde der Sprung in das Europacup-Finale im Happel-Stadion geschafft. Beim ersten Durchmarsch wurde im Semifinale noch das Hanappi-Stadion nach einem Pausenrückstand gegen die starken Russen zum Beben gebracht.

1985 Rapid vs. Dresden 5:0

Die Mutter aller Aufholjagden: Nach dem 0:3 in der DDR drehten Krankl und Co. gegen Dynamo im Rückspiel noch so richtig auf.1984 WM-Qualifikation: Österreich vs. Niederlande 1:0 Weil das Happel-Stadion (damals Praterstadion) gerade umgebaut wurde, kam es in Hütteldorf zu einem der seltenen Nationalteam-Auftritte. Gegen den Weltklassesturm Van Basten – Gullit gab es vor 15.000 Zuschauern einen 1:0-Sieg.

1982 Rapid vs. Wacker 5:0

Gegen die Innsbrucker wurde in der letzten Meisterschaftsrunde der erste Titel seit 1968 geholt. 25.000 feierten beim 5:0 einen sensationellen Auftritt.

1977 Rapid vs. GAK 11:1

Im Juni 1977, in der letzten Runde stellte Hans Krankl einen Rekord für die Ewigkeit auf: Sieben Tore gegen die überforderten Grazer. Zugesehen haben nur 3000 Fans.1977 Rapid vs. Austria/WAC 1:0 1969 wurde der Baubeschluss gefasst, 1971 starteten die Bauarbeiten. Aber erst im Mai 1977, nach über drei Jahren Verzögerung, wurde mit einem 1:0 im Derby das Weststadion eröffnen.

Schon bald musste erstmals renoviert werden.

