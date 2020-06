Die Jüngsten siegen, der Älteste wird geehrt

Ob grün hinter den Ohren oder mit grauen Schläfen – Hütteldorf wurde wieder einmal zum Treffpunkt für Generationen.

Am Dienstag standen Knirpse mit ihren Eltern von der U-Bahn-Station bis zum Hanappi-Stadion Schlange. Der sogenannte Greenies-Day, an dem die Spieler der Kampfmannschaft Autogramme schrieben, hatte geschätzte 4000 Menschen angelockt. Am Mittwoch wurde im (bereits mit dem österreichischen Museumspreis ausgezeichneten) Rapideum des Hanappi-Stadions in Anwesenheit von Alfred Körner, 88, die ihm gewidmete Sonderausstellung eröffnet. Körner war 1938 zum Rapid-Nachwuchs gekommen. Berühmt geworden als Körner II, hatte er 47-mal im Team gespielt, bei der WM 1954 den dritten Platz erreicht und davor abwechselnd mit seinem Bruder Robert Körner dem legendären Rekordtorschützen Franz "Bimbo" Binder zahlreiche Treffer aufgelegt. Heute jährte sich der Todestag von Binder zum 25. Mal.