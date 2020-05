Rapid denkt an die Algarve

Am Samstag in Wiener Neustadt wird noch einmal gezittert, am Sonntag nach der traditionell aufwendig inszenierten Weihnachtsfeier verabschieden sich die Rapidler in den Winterurlaub.

Für das Trainingslager in der Vorbereitung wurde erneut die portugiesische Algarve ausgewählt. Vom 23. Jänner bis zum 3. Februar ist der Aufenthalt in Albufeira geplant. Die Kosten sind überschaubar, weil die Hütteldorfer wieder zum internationalen Turnier im sonst kaum genutzten EM-Stadion von Faro eingeladen wurden und dadurch besondere Konditionen an der südlichen Atlantikküste bekommen. „Neben den angenehmen Temperaturen waren auch die Trainingsbedingungen und das Hotel außergewöhnlich“, schwärmte Peter Schöttel von seinem ersten Winter-Trainingslager als Rapid-Coach.