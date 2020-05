Das Allianz-Stadion geht auf Tournee

Nach Plan läuft das Großprojekt „Allianz Stadion“. Während im Hanappi-Stadion die Dächer abmontiert werden, präsentierte Rapid Mittwochabend ein detailgetreues Modell der neuen Heimstätte. Die Firma General Laser arbeitete einen Monat daran. Rapid-Präsident Michael Krammer präsentierte das Modell in der Geschäftsstelle in der Keißlergasse und kündigte an: „Bis zur Stadioneröffnung 2016 wird dieses Modell auf Österreich-Tournee geschickt, damit es alle Fans besichtigen können.“ Vorerst ist es noch in Hütteldorf zu sehen, täglich von 10 bis 18 Uhr (Sonntag geschlossen). Im Juni 2016 will die Strabag den realen, 53 Millionen Euro teuren Bau an die Hütteldorfer übergeben.