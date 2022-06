Rangnicks Wut: Wie zwei Kleinigkeiten dem ÖFB-Team Punkte kosteten

Am Montag gegen Dänemark geriet man in Rückstand, nachdem Xaver Schlager und Christoph Baumgartner einen kurz abgespielten Freistoß von Christian Eriksen im Mittelfeld verschliefen und damit den Chance verpassten, die Dänen zu stoppen. Über Højbjerg gelangte der Ball auf den rechten Flügel zu Kristensen und von dort wieder zurück zu Højbjerg, der das 0:1 erzielte.

Noch ärgerlicher war der Ausgleich der Franzosen am Freitag in der 83. Minute, weil er sogar einem Freistoß der Österreicher in des Gegners Spielhälfte entsprungen war. Zehn Meter über der Mittellinie entschloss sich Xaver Schlager dazu, einen Freistoß zurück an die letzte Linie zu Kevin Danso zu spielen, anstatt nach vorne in den französischen Strafraum.