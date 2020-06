Qualigruppe live: Austria gerät gegen Altach früh in Rückstand

Die Austria ist in der Fußball-Bundesliga noch nicht in die Gänge gekommen. Mit der Ausbeute von vier Zählern aus den bisherigen zwei Runden nach der Corona-Pause dürfen die Violetten angesichts der Vorstellungen gegen die Admira und St. Pölten zufrieden sein. Am Dienstagabend gastiert mit dem SCR Altach ein direkter Kontrahent um Platz eins der Qualifikationsgruppe in Wien-Favoriten.