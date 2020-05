Quali: Zum sechsten Mal in Folge gescheitert

Österreichs Nationalmannschaft ist seit mittlerweile 14 Jahren in Qualifikationen für Welt- und Europameisterschaften erfolglos. Seit der Qualifikation für die WM-Endrunde 1998 in Frankreich unter Teamchef Herbert Prohaska, die 1997 mit einem 4:0 gegen Weißrussland geendet hat, verpasste die ÖFB-Auswahl die Teilnahme an den Europameisterschaften 2000 in Belgien/ Niederlande, 2004 in Portugal und 2012 in Polen/ Ukraine sowie für die Weltmeisterschaften 2002 in Südkorea/ Japan, 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika. Bei der EURO 2008 hatte Österreich als Gastgeber einen Fixplatz.



EM-Quali 1998/99 ( Endrunde 2000 in Belgien/ Niederlande)

ÖFB-Teamchef Herbert Prohaska (bis März 1999) und Otto Baric:

Spanien qualifiziert, Israel aufgrund der besseren Bilanz in den direkten Duellen mit Österreich im Play-off (ausgeschieden).



1. Spanien 21 Punkte/8 Spiele - 2. Israel 13/8 - 3. Österreich 13/8 - 4. Zypern 12/8 - 5. San Marino 0/8.



WM-Quali 2000/01 ( Endrunde 2002 in Südkorea/ Japan)

ÖFB-Teamchef Otto Baric

Spanien qualifiziert, Österreich als Gruppenzweiter im Play-off. Im Play-off mit 0:1 (h) und 0:5 (a) gegen die Türkei ausgeschieden.



1. Spanien 20/8 - 2. Österreich 15/8 - 3. Israel 12/8 - 4. Bosnien-Herzegowina 8/8 - 5. Liechtenstein 3/8.



EM-Quali 2002/03 ( Endrunde 2004 in Portugal)

ÖFB-Teamchef Hans Krankl:

Tschechien qualifiziert, Niederlande im Play-off (aufgestiegen), Österreich ausgeschieden.



1. Tschechien 22/8 - 2. Niederlande 19/8 - 3. Österreich 9/8 - 4. Moldawien 6/8 - 5. Weißrussland 3/8



WM-Quali 2004/05 ( Endrunde 2006 in Deutschland)

ÖFB-Teamchef Hans Krankl

England und Polen qualifiziert, Österreich ausgeschieden.



1. England 25/10 - 2. Polen 24/10 - 3. Österreich 15/10 - 4. Nordirland 9/10 - 5. Wales 8/10 - 6. Aserbaidschan 3/10.



WM-Quali 2008/09 ( Endrunde 2010 in Südafrika)

ÖFB-Teamchef Karel Brückner (bis März 2009) und Dietmar Constantini

Serbien qualifiziert, Frankreich im Play-off (aufgestiegen), Österreich ausgeschieden.



1. Serbien 22/10 - 2. Frankreich 21/10 - 3. Österreich 14/10 - 4. Litauen 12/10 - 5. Rumänien 12/10 - 6. Färöer 4/10.



EM-Quali 2010/11 ( Endrunde 2012 in Polen/ Ukraine)

ÖFB-Teamchef Dietmar Constantini

Deutschland als Gruppensieger vorzeitig qualifiziert, Österreich schon vor den abschließenden Spielen gegen Aserbaidschan (7.10) und Kasachstan (11.10) ohne Aufstiegschance.