Quälende Erinnerungen vor CL-Duell Dortmund - Monaco

Monaco ist in der Meisterschaft nur auf dem 18. Tabellenplatz und hat die vergangenen sechs Pflichtspiele allesamt verloren. Vor eineinhalb Jahren waren die Monegassen noch stärker und warfen die Deutschen mit zwei Siegen aus dem Bewerb. Das war auch ein Knackpunkt im Verhältnis zwischen der Klubführung und dem damaligen Trainer. Thomas Tuchel kritisierte, dass schon einen Tag noch der Tat wieder gespielt werden musste.

Thomas Tuchel ging im Sommer, machte ein Jahr Pause und heuerte diesen Sommer bei Paris SG an. Unter dem Deutschen haben die Franzosen die ersten acht Meisterschaftsspiele gewonnen – und zogen so mit einem 82 Jahre alten Rekord von Lyon gleich. Zum Auftakt in der Champions League hat es allerdings einen Dämpfer mit einem 2:3 in Liverpool gegeben. Nun ist Paris daheim gegen Roter Stern Belgrad unter Zugzwang. „Ein sehr bekannter Sportsmann hat gesagt: Die Niederlage ist unterbewertet, weil man so viel daraus lernen kann“, sagte Tuchel am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Der 45-Jährige hat bereits vier verschiedene Systeme ausprobiert und insgesamt 25 Spieler eingesetzt,

Für den FC Barcelona begann gestern eine Reise in die Vergangenheit – in den Beginn ein glorreichen Historie. 1992 hat Barcelona den ersten Titel in Europas Königsklasse geholt. In der letzten Auflage des Europacups der Meister gab es ein 1:0 nach Verlängerung gegen Sampdoria Genua im Wembley-Stadion von London.

Dort wird heute gegen Tottenham gespielt, im zweiten Gruppenspiel der mittlerweile Champions League genannten Königsklasse. Barça steckt freilich in der Krise und hat aus den letzten drei Spielen ( Girona, Leganés, Bilbao) nur zwei Punkte geholt.