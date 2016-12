Pyrotechnik: Bröndby erfindet sichere Fackel

Eine Entwicklung, die die Atmosphäre in Fußballstadien rund um die Welt nachhaltig verändern könnte, kommt aus dem dänischen Bröndby: Der Verein hat gemeinsam mit dem nationalen Fanverband und dem Pyrotechniker Tommy Cordsen ein ungefährliches Feuerwerk entwickelt.

'@DRSporten er på besøg for at se det nye pyroteknik i aktion, så vi tændte lige op ????#Brøndby pic.twitter.com/xxU9B1raak — Brøndby IF (@BrondbyIF) December 21, 2016

Über den Verlauf der letzten zwölf Monate ist deshalb intensiv an der Entwicklung gearbeitet worden. Die neue Fackel bringt einige Besonderheiten mit sich: So ist die Temperatur niedrig genug, um ungefährdet mit der Hand durch die Flamme fahren zu können. Zudem ist die Fackel in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund der niedrigen Temperatur ist die neue Technik trotz der strengen Pyrotechnik-Bestimmungen in dänischen Stadien legal.