Prominente Sorgenkinder vor dem Fußballfest

Barcelona

Der vierfache Weltfußballer macht derzeit weniger mit seinen Leistungen Schlagzeilen. Er wirkt lustlos, fühlt sich angeblich nicht wohl. Vielleicht fühlt er sich besser, wenn ihmdie 20 Millionen Euro netto im Jahr zahlt, die er angeblich für eine Vertragsverlängerung fordert. Barça-Präsident Bartomeu trifft sich demnächst mit Messi-Vater Jorge. Außerdem gibt es immer wieder Gerüchte um den Gesundheitszustandes des Argentiniers, den immer öfter Brechreiz plagt.

Radamel Falcao Kolumbiens Stürmerstar hatte sich am 22. Jänner im französischen Cup einen Kreuzbandriss zugezogen. Drei Tage später wurde er in Portugal operiert. Der Angreifer von AS Monaco absolviert derzeit in einer Sportklinik in Madrid die zweite Phase seiner Rehabilitation. Sein behandelnder Arzt geht davon aus, dass der 28-Jährige nach Brasilien fahren wird. "Auch wenn er zu Beginn des Turniers noch nicht 100 Prozent wird bringen können", meinte José Carlos Noronha. Kolumbien trifft in Gruppe C auf Griechenland, Japan und die Elfenbeinküste.

Iker Casillas Der schillernde Real-Tormann ist in einer komischen Situation. In der Nationalmannschaft ist er die unumstrittene Nummer 1, bei Real Madrid ist er in der Meisterschaft nur Ersatz. Casillas, dessen Sohn Martin Anfang des Jahres geboren wurde, kann nur im Cup und in der Champions League Spielpraxis sammeln. Allerdings hat Teamchef Vicente del Bosque im Tor ein Luxusproblem, auch wenn Barcelonas Valdes für die WM ausfällt. Er hat noch Reina ( Napoli), De Gea ( Manchester United) und Diego López (Real Nr. 1).

Thiago Alcántara Der Brasilianer, der für Spanien spielt, steht auf der Verletztenliste der Bayern. Nachdem er wegen eines Risses der Syndesmose schon große Teile der Herbstmeisterschaft verpasst hatte, verletzte er sich beim ersten Spiel der Bayern als Meister wieder: Thiago zog sich beim 3:3 gegen Hoffenheim einen "ausgedehnten Teilriss des Innenbandes im rechten Knie" zu. Gestern teilten die Bayern mit, dass er wieder das Lauftraining aufgenommen hat.

Franck Ribéry Der Franzose spielt seit Wochen außer Form – ausgerechnet jetzt, in der wichtigen Phase der Saison. Die Bayern kämpfen um den Einzug ins Champions-League-Finale. Die Franzosen wollen endlich wieder weniger streiten, dafür aber bei einem Großereignis weiterkommen. Und dafür ist ein Ribéry in Spiellaune ein wichtiger Faktor. "Letztes Jahr war er Weltklasse. Wenn Franck Ribéry überragend spielt in der letzten Saison und in dieser Saison nicht auf diesem Niveau, dann ist das ein Problem des Trainers", sagt Bayerns Trainer Josep Guardiola.