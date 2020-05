Prödl will zeigen, was in ihm steckt

"Ich möchte mir eine gute Position für den Sommer schaffen. Ganz gleich, ob ich in Bremen bleibe oder nicht." Anfragen zu seiner Person gibt es aus Deutschland, dazu zeigen Lazio Rom und AC Florenz Interesse am ehemaligen Sturm-Verteidiger. Angst, auf dem Transfermarkt übrig zu bleiben, hat der Steirer nicht. "Ich habe gute Spiele in Deutschland und auch auf internationaler Bühne vorzuweisen. Das gibt mir die nötige Gelassenheit. So schlecht ist meine Situation nicht."

Doch grundsätzlich möchte er Bremen die Treue halten, sofern die sportliche Perspektive vorhanden ist. Denn der mittlerweile auch in der Persönlichkeit gereifte Prödl nimmt sich nach seiner Verletzung im vergangenen Jahr – ebenso wie im Nationalteam – einen Stammplatz in der Innenverteidigung zum Ziel. "Ich will spielen und beweisen, was in mir steckt."