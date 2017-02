Für Real Madrid bietet sich am Sonntag die Gelegenheit zur Revanche für das Ende des Triple-Traums. Der Spitzenreiter der spanischen Fußball-Liga tritt auswärts gegen den Tabellen-Achten Celta Vigo an, der die "Königlichen" erst vor wenigen Wochen im Cup-Viertelfinale eliminierte.

Im Gegensatz zum Club aus Galicien geht Real ausgerastet in die Partie - während Celta erst am Donnerstag im Cup-Semifinale gegen Alaves vor eigenem Publikum ein 0:0 erreichte, hatten die Madrilenen eine Woche spielfrei. "Wir müssen Kapital daraus schlagen, dass wir die nächste Zeit keine englischen Wochen haben. Dadurch sollten wir in den Meisterschafts-Matches frischer sein", sagte Mittelfeldspieler Mateo Kovacic.

Sein Team kann zudem auf die wiedergenesenen Pepe und James Rodriguez zählen. Auch Luka Modric dürfte sein Comeback nach überstandener Muskelverletzung geben.

Dem nach Verlustpunkten gerechnet sieben Zähler hinter Real Madrid liegenden FC Barcelona hingegen stehen die angeschlagenen Andres Iniesta und Sergio Busquets am Samstag im Heimspiel gegen Athletic Bilbao noch nicht zur Verfügung. Dafür tankte der zweitplatzierte Titelverteidiger zuletzt mit dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel des Cup-Semifinales bei Atletico Madrid Selbstvertrauen.

Der viertplatzierte Hauptstadt-Club empfängt ebenfalls am Samstag Leganes, der Dritte FC Sevilla tritt am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Villarreal an.