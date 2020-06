Pressestimmen: "Dusel-Sieg für Jogis Jungs"

Berliner Zeitung: "Deutsche Elf siegt mit Glück und Verstand. Es war ein rassiges Fußballspiel, in dem beide Mannschaften an ihre Leistungsgrenzen gingen. Österreich war ungeheuer stark. Die achttägige Trainingsarbeit unter Marcel Koller war gut sichtbar, immer wieder liefen die österreichischen Spieler die deutsche Defensive so geschickt und kollektiv an, dass vor allem die Innenverteidiger Mats Hummels und Holger Badstuber unter Zeitdruck gerieten."



Süddeutsche: Unter Augenhöhe. Trotz des gewohnten 4-2-3-1-Systems tut sich die deutsche Nationalelf schwer und gewinnt nur mit großer Mühe 2:1 gegen Österreich. Vor allem in der ersten Hälfte wirkt die Abwehr bei den Angriffen der Gastgeber bisweilen hilflos. Das zweite Spiel der WM-Qualifikation bringt zwar den zweiten Sieg - wirft aber auch viele Fragen auf. Den Deutschen blieben die drei Punkte - aber so richtig verdient war das alles nicht.

Zwei Bremer Profis spielen Deutschland schwindelig: Damit war einiges gesagt über die zweite Halbzeit. Die wohl gruseligste erste Halbzeit der jüngeren Länderspielgeschichte hatte das DFB-Team da bereits hinter sich. Kaum dass die Partie begonnen hatte, war jedenfalls eindrucksvoll zu besichtigen, dass der Bundestrainer nicht ganz richtig gelegen hatte mit seiner Prognose, Marcel Kollers Österreicher würden in ihrem "Spiel des Jahres" einen "Abnutzungskampf auf Augenhöhe" liefern. Einen Abnutzungskampf - wenn man es denn so martialisch nennen will - sah man zwar durchaus.

Aber einen, bei dem sich die Deutschen tendenziell unterhalb der Augenhöhe bewegten. Nach dem 3:0 gegen die Färöer hatten die Deutschen noch - vergleichsweise milde - über die mangelnde Chancenverwertung geklagt. Jetzt wären sie schon froh gewesen, wenn es wenigstens ein paar Chancen zum Verdaddeln gegeben hätte."



FAZ: Zweites Spiel, zweiter Sieg: Deutschland gewinnt auf dem Weg zur WM 2014 mit 2:1 in Österreich. Bundestrainer Löw nimmt aus Wien aber auch ein paar offene Fragen mit. Das vom Bundestrainer angekündigte Pressing blieb in einer spannenden, von den Österreichern leidenschaftlich geführten Partie nur Stückwerk, wenn man es überhaupt entdecken konnte. Dominanz im deutschen Spiel suchte man vergebens, spielerische Klasse war nur in ganz wenigen Momenten erkennbar.

Die Nummer 49 der Weltrangliste rückte der Nummer zwei immer wieder leidenschaftlich, aggressiv und gut organisiert auf den Leib. So früh und konsequent jedenfalls wurde die deutsche Defensive nicht oft von einem Gegner beim Spielaufbau gestört."