Gerrard nimmt Abschied von der Anfield Road

Steven Gerrard nimmt am Samstag als aktiver Fußballer wohl endgültig Abschied vom Stadion an der Anfield Road. Nach 708 Pflichtspielen für die „Reds“ läuft der bald 35-Jährige gegen Crystal Palace ziemlich sicher zum letzten Mal in die legendäre Arena ein, wo er große Erfolge, aber auch bittere Niederlagen erlebte. Ab kommender Saison steht Gerrard beim MLS-Club LA Galaxy unter Vertrag.

Der Mittelfeldspieler holte mit dem Ex-Rekordmeister, für den er seit Kindheitstagen aktiv ist, je einmal die Champions League (2005) und den UEFA-Cup (2001), je zweimal den europäischen Supercup (2001, 2005) und den FA-Cup (2001, 2006) sowie dreimal den Liga-Cup (2001, 2003, 2012). Nur der Meistertitel blieb dem 114-fachen englischen Internationalen (21 Tore) verwehrt.

Dabei war Gerrard vor einem Jahr ganz nahe dran am Premier-League-Pokal. In der drittletzten Runde der Vorsaison führte Liverpool vor dem Heimspiel gegen Chelsea die Tabelle an, die erste Meisterschaft seit 1990 schien unmittelbar bevorzustehen, doch dann passierte ausgerechnet der Club-Ikone ein folgenschwerer Patzer. Sein Ausrutscher ermöglichte den Gästen das Führungstor, die Partie endete 0:2 und am Ende war Manchester City Meister.

Coach Brendan Rodgers nahm Gerrard damals in Schutz, war aber schon wenige Monate später hauptverantwortlich für den Abschied des Regisseurs in Richtung Kalifornien: Vor wenigen Monaten wurde der Star-Kicker vom Nordiren informiert, dass er kein unumschränkter Stammspieler mehr sei. „Als Einwechselspieler zu kommen, hat nicht den selben Reiz, also habe ich eine Entscheidung getroffen“, erzählte Gerrard vor wenigen Tagen.