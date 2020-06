ManCity nähert sich dem Meistertitel

Manchester City hat im Rennen um den Meisterschaftstitel in der englischen Premier League die Nerven bewahrt und einen wichtigen Sieg gelandet. Die Citizens setzten sich im Nachholspiel der 29. Runde daheim 4:0 gegen Aston Villa durch und übernahmen die Liga-Spitze. Eine Runde vor Schluss hat ManCity zwei Zähler Vorsprung vor Verfolger Liverpool.

Die Zuschauer im Etihad Stadium mussten bis zur 64. Spielminute warten bis die Überlegenheit ihrer Mannschaft in Tore umgemünzt wurde. Der bosnische Teamstürmer Edin Dzeko brachte ManCity nach Vorarbeit von Pablo Zabaleta in Front. Dzeko erhöhte acht Minuten später mit einem Abstauber auf 2:0. In der 89. Minute erzielte der eingewechselte Montenegriner Stevan Jovetic das 3:0, Yaya Toure stellte in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand her.

Manchester City empfängt in der letzten Runde am kommenden Samstag West Ham United, während Liverpool ebenfalls daheim gegen Newcastle United antreten muss.