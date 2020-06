Liverpools Weg zum Titel führt über Chelsea

Liverpool nutzte die Gelegenheit, dass bei den drei Großklubs Chelsea, City und Titelverteidiger Manchester United in dieser Saison neue Trainer am Werk waren. Seit Anfang Februar oder 11 Spiele dauert der Erfolgslauf in der Liga an. Zuletzt präsentierte sich vor allem Jungstar Raheem Sterling in Überform. Der 19-jährige Flügelflitzer führt seine Leistungsexplosion auf Gerrards Glauben ihn in zurück, wie der britische Mirror berichtet. Mit drei Toren und einem Assist in den letzten beiden Partien gegen Manchester City und Norwich ist der Anteil Sterlings an der starken Performance von Liverpool enorm.