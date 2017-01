Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Premier-League den sechsten Sieg in Serie gefeiert und zumindest vorübergehend Rang zwei erobert. Die "Spurs" bezwangen am Samstag West Bromwich Albion mit 4:0. Dreifacher Torschütze für das Team von Coach Mauricio Pochettino, der auf ÖFB-Verteidiger Kevin Wimmer verzichtete, war Harry Kane.

Der englische Teamstürmer, der am vergangenen Sonntag zum ersten Mal Vater geworden war, traf in der 12., 77. sowie in der 82. Minute. Kane hält damit bei 13 Saisontoren in der Meisterschaft. Bromwichs Gareth McAuley fälschte in seinem 200. Auftritt für den Club in der 26. Minute einen Schuss von Danny Rose ins eigene Tor ab.

Tottenham überholte mit dem Sieg vorerst Liverpool und Manchester City, die erst am Sonntag spielen. Der Wermutstropfen für die Londoner war der Verlust von Verteidiger Jan Vertonghen, der nach einem Foul in der zweiten Halbzeit (65.) verletzt ausgewechselt wurde.