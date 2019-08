Premier League: Gelungenes Danso-Debüt für Southampton

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso hat am Samstag ein gelungenes Debüt in der englischen Premier League gegeben. Der Steirer holte mit Southampton durch einen 2:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion die ersten Punkte der Saison. Trainer Ralph Hasenhüttl ließ seinen Landsmann in der Innenverteidigung durchspielen. Die Tore erzielten Moussa Djenepo (55.) und Nathan Redmond (90.).

Danso war kurz vor dem Ligastart vorerst für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg nach England gewechselt. Southampton verfügt zudem über eine Kaufoption, die sich laut Medienberichten im Bereich von elf Millionen Euro bewegt. Für den 20-Jährigen war es das erste Ligaspiel in dem Land, in dem er aufgewachsen ist. Danso war mit seiner Familie im Alter von sechs Jahren nach England übersiedelt.