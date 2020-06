Chelsea bleibt weiterhin Spitze

Am Mittwoch gewannen die Blues an der Stamford Bridge das Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur mit 3:0 (2:0). Eden Hazard traf in der 19. Spielminute zur Führung. Der für den gesperrten Torjäger Diego Costa in die Startformation gekommene Didier Drogba erhöhte wenig später auf 2:0 (22.). Den Schlusspunkt setzte Loic Remy (73.). Der deutsche Nationalspieler André Schürrle schmorte erneut auf der Bank.

Chelsea (36) hat weiter sechs Zähler mehr auf dem Konto als der Tabellenzweite Manchester City (30). Der Meister gewann das Duell beim AFC Sunderland 4:1 (2:1). Connor Wickham brachte die Gastgeber zwar zunächst in Führung (19.), doch Sergio Agüero (21.), Stevan Jovetic (39.) und Pablo Zabaleta (55.) drehten die Partie. In der 71. Minute erhöhte erneut Agüero mit seinem 14. Liga-Tor auf 4:1.

Ein später Treffer von Alexis Sanchez (88.) brachte dem FC Arsenal (23) einen Heimsieg gegen den Dritten FC Southampton (25). Die Gunners waren nicht überzeugend, hatten aber die besseren Chancen. Auch Edel-Reservist Lukas Podolski durfte wieder einmal ran. Der Nationalspieler wurde in der 81. Minute eingewechselt. Am Ende spielte Arsenal in Überzahl, da sich Toby Alderweireld verletzte, das Wechselkontingent der Saints aber schon erschöpft war.

Im vierten Spiel des Abends trennten sich der FC Everton und Hull City 1:1 (1:0). Romelu Lukaku traf für die Toffees (34.). Sone Aluko (59.) egalisierte.