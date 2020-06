Arnautovic stark, Chelsea schwach

Ein starker Marko Arnautovic knöpfte mit Stoke City Manchester United am Neujahrstag mit einem 1:1 einen Punkt ab. Für den Außenseiter wäre sogar ein Sieg verdient gewesen. Der österreichische Teamspieler war bei jeder Chance von Stoke beteiligt. Das 1:0 durch Shawcross fiel schon in der 2. Minute nach einem seiner Eckbälle. Mit seinen Standards sorgte Arnautovic, der zum „Man of the Match“ gewählt wurde, auch danach immer wieder für brenzlige Situationen im United-Strafraum. Nach einem weiteren Arnautovic-Eckball hätte es Elfmeter für Stoke geben müssen, doch der Schiedsrichter übersah ein strafbares Handspiel von Chris Smalling nach einem Kopfball von Peter Crouch.

Während Arnautovic nach 81 Minuten ausgetauscht wurde, spielte der zweite österreichische Teamspieler in der Premier League am 1. Jänner zwei Minuten länger: Andreas Weimann kam mit Aston Villa gegen Crystal Palace zu Hause aber nur zu einem 0:0.

Chelsea muss sich die Tabellenführung seit gestern mit Manchester City teilen. Am Neujahrstag verloren die Blues im Londoner Derby bei Tottenham Hotspur 3:5 und sind mit jeweils 46 Punkten und 44:19 Toren nun gleichauf mit dem Meister aus Manchester. In den 19 bisherigen Spielen hatte Chelsea insgesamt nur 14 Gegentore hinnehmen müssen.