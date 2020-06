Prager kostet Rapid nur 30.000 Euro

Wie ein Jongleur versucht Peter Schöttel derzeit, mehrere Bälle in der Luft zu halten. Als Trainer steht er nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge vor einer Belastungsprobe: "Jetzt geht’s mit den Entscheidungsspielen so richtig los. Wir werden bei der Admira von Anfang an auf Sieg spielen, weil ein Erfolg ganz wichtig wäre." Auch, um die aufkommende schlechte Stimmung auszugleichen.



Außerdem wird gerade in Zusammenarbeit mit Sportmanager Ebner der Kader für die kommende Saison fertiggestellt. Wenn sich der von Rapid schon lange heftig umworbene Admira-Kapitän Dibon doch für Salzburg entscheidet, würde der wichtigste Ball in Schöttels Planspielen auf den Boden platschen.



Dementsprechend gespannt sind die Hütteldorfer. " Dibon braucht noch Zeit. Bei Rapid wurden schon viele Entscheidungen getroffen, aber vor einer öffentlichen Stellungnahme werden die betroffenen Spieler informiert“, sagt Schöttel. Kommentiert wird daher auch nicht die laufende Suche nach einem starken Zugang für die "Sechserposition", also den defensivsten Mittelfeldspieler.



Noch offen ist die Zukunft von Thonhofer und Prokopic, deren Verträge auslaufen. Bei Gartler kann wegen einer Option zugewartet werden. Drazan zieht es ins Ausland, das nötige lukrative Angebot gibt es aber (noch) nicht.