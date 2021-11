Positive Corona-Tests bei Sturm: Sonntags-Spiel gefährdet

Bereits am Donnerstag in der Europa League bei Real Sociedad (1:1) musste Sturm Graz kurzfristig auf zwei Spieler verzichten. Stürmer Kelvin Yeboah und Verteidiger Jusuf Gazibegovic waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Drei Tage nach dem Remis in Spanien sollen die Steirer am Sonntag nun in Altach in der Bundesliga antreten (14.30 Uhr). Die Partie könnte allerdings ins Wasser fallen. Wie Sturm am Samstagabend bekanntgab, haben weitere Tests positiv angeschlagen. "Bei den zusätzlichen Antigen-Tests am heutigen Samstag sind mehrere Spieler und Betreuer des SK Sturm positiv auf COVID-19 getestet worden", heißt es in einer Stellungnahme.

Die Meldung kommt nicht überraschend, waren doch die bereits am Donnerstag positiv getesteten Spieler lange Zeit mit der Mannschaft zusammen gewesen. Bis Sonntagvormittag soll nun geklärt werden, ob die Partie stattfinden kann.