Podolski holt beim Debüt einen Punkt

Der Vorsprung von Tabellenführer Juventus Turin auf Verfolger AS Roma in der italienischen Serie-A ist am Dienstag bis auf einen Punkt geschmolzen. Die „Alte Dame“ musste sich vor eigenem Publikum gegen Inter Mailand mit einem 1:1 begnügen. Die Römer hatten bereits zuvor ihre Partie der 17. Runde bei Udinese dank eines umstrittenen Treffers von Davide Astori (17.) knapp 1:0 gewonnen.

Carlos Tevez brachte die Turiner mit seinem elften Saisontor schon in der fünften Minute programmgemäß in Führung. Dessen argentinischer Landsmann Mauro Icardi (64.) sicherte den Mailändern nach dem Seitenwechsel vor 40.000 Zuschauern aber noch einen Punktgewinn. Die Gäste beendeten die Partie nach einer Roten Karte für Mateo Kovacic wegen eines Foulspiels in der Schlussphase (86.) in Unterzahl.