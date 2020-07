Play-off-Finale live: So steht es bei Hartberg gegen Austria

Für den Trostpreis einer verkorksten Saison muss sich die Austria gehörig strecken. Nach dem verlorenen Play-off-Hinspiel (2:3) im eigenen Stadion benötigen die Wiener im Retourmatch beim TSV Hartberg am Mittwoch-Abend einen Kraftakt, um doch noch einen Platz in der Europa-League-Qualifikation zu holen. Die Steirer kündigten an, die Führung nicht zu verwalten.

Austria-Trainer Christian Ilzer gab sich vor dem "Alles-oder-Nichts-Spiel" positiv. "Hartberg hat im Moment die besseren Karten, aber es ist kein großer Rückstand. Alle Möglichkeiten sind vorhanden", sagte Ilzer. "Mir ist bewusst, dass zwei Tore wahrscheinlich nicht reichen werden. Wir wissen, dass wir drei oder vier machen müssen. Das trauen wir uns zu."