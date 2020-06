Weltrangliste: Österreich verliert einen Platz

Österreichs Fußball-Nationalteam ist in der am Donnerstag erschienenen Weltrangliste um einen Platz auf Rang 44 zurückgefallen. Die ÖFB-Auswahl hatte im ersten Spiel des Jahres gegen Uruguay ein 1:1 geholt. Uruguay überholte damit die Schweiz und ist Sechster.

In den Top Ten gab es sonst nur eine Veränderung. Belgien ist neuer Zehnter, tauschte mit den elftplatzierten Niederlanden den Platz. Österreichs EM-Qualifikationsgegner liegen auf den Plätzen 19 ( Russland), 27 (Schweden), 46 ( Montenegro), 108 ( Moldawien) und 151 ( Liechtenstein). Davor bekommt es die Truppe von Marcel Koller noch mit zwei Testgegnern zu tun. Island (30. Mai in Innsbruck) liegt auf Rang 52., Tschechien (3. Juni in Olmütz) ist auf Position 30 zu finden. Die nächste Rangliste erscheint am 10. April.

FIFA-Weltrangliste vom 13. März 2014:

1. ( 1) Spanien 1.510 Punkte

2. ( 2) Deutschland 1.336

3. ( 3) Argentinien 1.234

4. ( 4) Portugal 1.199

5. ( 5) Kolumbien 1.183

6. ( 7) Uruguay 1.126

7. ( 6) Schweiz 1.123

8. ( 8) Italien 1.112

9. ( 9) Brasilien 1.104

10. ( 11) Belgien 1.084

Weiter:

19. ( 22) Russland 889 *

27. ( 25) Schweden 789 *

30. ( 31) Tschechien 748 **

44. ( 43) ÖSTERREICH 641

46. ( 52) Montenegro 639 *

52. ( 48) Island 582 **

108. (107) Moldawien 303 *

151. (150) Liechtenstein 139 *

* Österreichs EM-Qualifikations-Gegner

** Österreichs nächste Testspiel-Gegner