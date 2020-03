Pisa-Legionär Gucher: "Italien rückt jetzt zusammen"

Einmal am Tag meldet sich Robert Gucher per Videokonferenz bei seinen Teamkollegen und der Klubleitung. Als einer von zwei Kapitänen gehört der 29-jährige Österreicher dem Mannschaftsrat von AC Pisa an, wann und ob die Meisterschaft in dieser Saison noch einmal angepfiffen wird, steht in den Sternen. "Wenn wir ab Mai weiter spielen, dann geht sich's bis Ende Juni aus", sagt Gucher.

Seit über einem Jahrzehnt ist der Steirer nun schon in Italien am Ball, er kennt die Volksseele und ist selbst schon ein halber Italiener geworden. Deshalb gehen Gucher die Geschehnisse in Italien auch sehr nahe. "Am Anfang ist das Virus unterschätzt worden", sagt der 29-Jährige.