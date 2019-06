Österreichs Sieg gegen Slowenien: Eintagsfliege oder Aufwärtstrend?

Ohne Burgstallers Tor wäre die Beurteilung freilich nicht so positiv ausgefallen. Es war eine durchschnittlich bis gute Leistung, keine Offenbarung, die man aber ob der Drucksituation auch nicht erwarten durfte. So heiligte das positive Resultat sämtliche Mittel. Ähnliches gilt für das Gastspiel in Nordmazedonien.

Sonntag Mittag, Abflug in Klagenfurt, leichter Optimismus an Bord. Erholung war angesagt am Samstag. Teamchef Foda bat jene Spieler auf den Trainingsplatz, die beim 1:0-Sieg gegen Slowenien gar nicht, oder nur Teilzeit gearbeitet hatten. Dennoch kamen sie ob der Temperaturen ins Schwitzen.

Die anderen Kollegen versteckten sich in den Katakomben des Wörthersee-Stadions, saßen zwecks Regeneration auf dem Ergometer oder lagen auf dem Massagetisch. Wie die angeschlagenen Martin Hinteregger und David Alaba, im Finish gegen Slowenien wegen muskulärer Probleme ausgewechselt. Während Hinteregger in den Flieger steigt, reiste Alaba vom Team ab und muss sich weiteren Untersuchungen unterziehen. Er wird in Skopje fehlen, wie schon in Israel, damals nach dem Heimspiel gegen Polen.

Alabas hinterer linker Oberschenkelmuskel zwickt schon seit längerer Zeit. Nach dem Slowenien-Spiel sagte er: „Man merkt schon, dass das eine lange Saison war. Und das Match war auch intensiv.“ Offensichtlich zu intensiv für die beleidigte Muskelfaser im Oberschenkel.