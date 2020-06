Österreichische Talente in der Auslage

Salzburg-Trainer Ricardo Moniz hält auf den 20-Jährigen so große Stücke, dass er im Sommer 2011 in den Profikader aufgenommen wurde. Seine Chancen, die der U-20-WM-Teilnehmer in der Europa League gegen Liepaja und in der Bundesliga gegen Sturm bekam, konnte der Spielmacher aber nicht nützen.

Bei Blau-Weiß Linz sollte Offenbacher Spielpraxis sammeln. Geklappt hat auch das nicht: Der Steirer kam nur in drei Spielen zum Einsatz. Nun soll sein Gastspiel in Linz schon wieder zu Ende sein. Heute kommt es zu einem Gespräch zwischen den beiden Klubs und Offenbachers Management.