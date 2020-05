Österreich verliert gegen Usbekistan

Andreas Heraf (Teamchef Österreich): „Wir sind heute auf einen unglaublich starken Gegner getroffen. Viele in der Heimat haben geglaubt, das wird ein Zuckerschlecken, aber wir wussten, dass es ein starker Gegner ist, mit viel Kampfkraft, Tempo und Speed, dem wir nicht gewachsen waren. Die Leistung der Usbeken war besser als unsere, wir waren heute nicht gut genug. Für uns war es trotzdem eine super WM mit dem Einzug ins Achtelfinale. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, heute hat es leider nicht gereicht. Jetzt ist die Enttäuschung natürlich groß. “

Tino Casali (Torhüter Österreich): „Die Enttäuschung ist riesig, bei uns allen ist eine große Leere da. Heute haben wir verdient verloren. Usbekistan hat uns gut analysiert und uns nicht in unser Spiel kommen lassen. Die gesamte Mannschaft hat nicht das gespielt, was wir in der Gruppenphase gezeigt haben. Es ist ein Wahnsinn, dass wir hier bei der WM dabei waren und es ist ein Wahnsinn, dass wir ins Achtelfinale gekommen sind. Jetzt ist es natürlich bitter, dass wir dastehen und ausgeschieden sind. In ein paar Tagen werden wir vielleicht über die tolle Zeit nachdenken und schöne Erinnerungen haben, aber heute sind wir traurig.“