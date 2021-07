Österreich verbessert sich im FIFA-Ranking

Nach drei Monaten Abwärtstrend geht es für das österreichische Nationalteam in der FIFA-Weltrangliste wieder aufwärts: Dank des 4:1-Sieges in Aserbaidschan und des 0:0 in Kasachstan verbessern sich die Österreicher im Ranking von Platz 77 auf Rang 72.



An der Spitze verteidigte Welt- und Europameister Spanien seine Position erfolgreich. Die Spanier bauten ihren Vorsprung auf den WM-Zweiten Niederlande auf 199 Zähler aus. Die Oranjes, die in der EM-Ausscheidung in Schweden gegen Österreichs kommenden Gegner in der WM-Qualifikation 2:3 verloren hatten, büßten die meister Zähler (146) im jüngsten Berechnungszeitraum ein.



*) Österreichs Gegner in der vergangenen EM-Qualifikation

**) Österreichs Gegner in der kommenden WM-Qualifikation