Teamchef-Frage: Alle für einen – fast

Die Spieler können argumentativ das Zünglein an der Waage sein. Allein: Entscheiden können sie nicht, ob Kollers Vertrag eine Verlängerung erfährt. So sieht es auch ÖFB-Präsident Leo Windtner: „Wir werden noch reden. Aber es bricht beim ÖFB jetzt keine Panik aus. Und Romantik ist in diesem Geschäft jetzt fehl am Platz.“

Seit einem halben Jahr wird verhandelt, intensiv, dann wieder aus verhärteten Positionen. Zuletzt wollte sich Koller ausschließlich auf das Finish der WM-Qualifikation konzentrieren. Ab sofort darf also weitergesprochen und gefeilscht werden.

Natürlich geht es ums Honorar, das Koller geschickt in die Höhe trieb. Die öffentlichen Zurufe seiner Schützlinge spielen ihm freilich in die Karten und setzen den ÖFB unter Druck. Zudem kommt das Interesse von Nürnberg, der noch in dieser Woche den neuen Trainer vorzeigen will. Ist es Koller? Doch der Niederländer Verbeek?

Koller geht es in den Gesprächen mit dem ÖFB nicht ums Geld allein ( Nürnberg soll laut Schweizer Medien 1,4 Millionen Euro im Jahr bieten), es sind auch andere Dinge aus der zweijährigen Vergangenheit, die der Schweizer im internen Ablauf anders gestaltet haben möchte. Nach außen hin gibt sich Koller smart, er fühlt sich geehrt von dem Zuspruch. Er freute sich über die Koller-Gesänge der mitgereisten Fans in Torshavn. „Das spielt bei meiner Entscheidung sicher eine Rolle, ist aber nur Teil des Ganzen.“