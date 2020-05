Martin Harnik hat Fernweh

Momentan quält sich Martin Harnik mit Rückenschmerzen herum. Sollte der Stuttgart-Legionär nicht fit werden, ist Marcel Sabitzer auf dem Flügel einsatzbereit. Der 21-jährige Salzburgspieler stand zuletzt im Oktober letzten Jahres beim 2:1 in Moldawien in der Startformation. In Salzburg blühte er im Frühjahr als zweiter Stürmer neben Soriano so richtig auf. "Im Frühjahr habe ich noch einmal einen Schub gemacht, das hatte auch mit der Position zu tun", erklärt er. Im Team stellt er aber keinerlei Ansprüche. Sabitzer: "Ich fühle mich auch auf der Seite wohl. Meine Position suche ich mir sicher nicht aus. Dort, wo ich gebraucht werde, bin ich da."

Teamchef Koller braucht mit Sicherheit einen Ersatz für David Alaba, der wegen seiner Innenbandverletzung nicht eingesetzt wird. Die Fragen nach den Folgen des Ausfalls des Bayern-Legionärs nerven seine Mitspieler schon etwas. Der Bremer Angreifer Zlatko Junuzovic sagte: "Ich weiß nicht, warum das so wichtig sein soll."

Alaba ist nicht da, ein anderer müsse eben einspringen. Anwärter auf den Platz im zentralen Mittelfeld an der Seite von Mainz-Dauerläufer Baumgartlinger sind Stefan Ilsanker, Aleksandar Dragovic und Yasin Pehlivan.